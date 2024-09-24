القناة 12: نتانياهو أبلغ مجلس الوزراء المصغر أن الضغط العسكري على نصر الله قد يدفع باتجاه صفقة تبادل

اشارت القناة 12، الى أن "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أبلغ مجلس الوزراء المصغر ليلة أمس أن الضغط العسكري على امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله قد يدفع باتجاه صفقة تبادل".

ولفتت الى ان "نتانياهو أبلغ مجلس الوزراء أن هدف إسرائيل هو قطع العلاقة بين جبهة لبنان وجبهة غزة".