اشارت القناة 12، الى أن "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أبلغ مجلس الوزراء المصغر ليلة أمس أن الضغط العسكري على امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله قد يدفع باتجاه صفقة تبادل".
ولفتت الى ان "نتانياهو أبلغ مجلس الوزراء أن هدف إسرائيل هو قطع العلاقة بين جبهة لبنان وجبهة غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12: نتانياهو أبلغ مجلس الوزراء المصغر أن الضغط العسكري على نصر الله قد يدفع باتجاه صفقة تبادل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.