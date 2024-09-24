عبدالله ناشد أهالي الاقليم التبرع بما تيسر من مستلزمات لمصلحة نازحي الجنوب

ناشد عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبد الله في بيان أهالي اقليم الخروب،" التبرّع بما تيسّر من فرشات وأغطية ومخدات، وتسليمها إلى مراكز الإيواء في مدارس المنطقة الرسمية والمهنيات، او الى البلدية المعنية".

وقال :"سيتأخر الدعم المفترض أن نحصل عليه رسميا، بالرغم من الجهود الحثيثة التي يبذلها محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي وقائمقام الشوف مارلين قهوجي والبلديات واتحاداتها والاحزاب والجمعيات والمؤسسات الاغاثية كافة ".

اضاف:"التزامنا الوطني والانساني يفرض علينا جميعا تقديم ما امكن لمساعدة أهلنا على تخطي هذه المرحلة الصعبة". واكد انه "لا يجب أن ينام احد الليلة بدون المستلزمات المطلوبة، انه واجب علينا جميعا".