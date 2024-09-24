سيرلانكا تعين أول رئيسة وزراء منذ 24 عاما

رئيسة الوزراء الجديدة هي هاريني أماراسوريا، 54 عاما، محاضرة جامعية وناشطة، وتأتي من خلفية مماثلة لـ«ديساناياكي»، فكلاهما عضو في ائتلاف السلطة الشعبية الوطنية ذي الميول الماركسية.
وجاء فوز «ديساناياكي»، بعد الانتخابات التي جرت يوم السبت على الرئيس السابق رانيل ويكرمسينغ، وزعيم المعارضة ساجيث بريماداسا، في الوقت الذي رفض فيه السريلانكيون الحرس السياسي القديم الذي ألقوا باللوم عليه في دفع البلاد إلى أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
وقد كانت سيريمافو باندارانايكا آخر امرأة تشغل منصب رئيس الوزراء، وهو المنصب الثاني من حيث القوة بعد منصب الرئيس. وكانت أيضًا أول رئيسة حكومة في العالم عندما تولت المنصب في 1960، وظلت في المنصب ثلاث فترات حتى 2000.
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