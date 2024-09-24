شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فوزي لـ"الشعب الجمهوري": نعمل لتهيئة مناخ سياسي يسمح بتبادل الأفكار والان مع تفاصيل الخبر

‏‎استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وفدا من قيادات حزب الشعب الجمهوري، اليوم، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز أواصر التعاون بين الوزارة والأحزاب السياسية، وتأكيدًا على أهمية دور الوزارة في دعم التواصل بين الحكومة ومختلف التيارات السياسية.

‏‎واستهل أعضاء وفد حزب الشعب الجمهوري اللقاء بتقديم التهنئة للمستشار محمود فوزي على منصبه الجديد، متمنيين له دوام التوفيق والسداد في ظل الدور المحوري التي تضطلع به الوزارة بعد إضافة مهام التواصل السياسي، إذ إن الوزارة تقوم بدورٍ مهم في توطيد التواصل الفعّال بين الحكومة ومختلف القوى السياسية، بما يخدم مصلحة الوطن ويدعم المشاركة المجتمعية ويعزز مسار الحوار السياسي.

‏‎ومن جانبه؛ أعرب المستشار محمود فوزي عن شكره وتقديره لهذه الزيارة، مؤكداً التزام الوزارة بمواصلة جهودها لتعزيز آليات التواصل الفعّال مع مختلف الجهات والأطياف السياسية.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تهيئة مناخ سياسي شامل يسمح بتبادل الآراء والأفكار والمقترحات، بما يضمن مشاركة الجميع في عملية صنع القرار.