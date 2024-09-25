حملة ترامب: الاستخبارات الأميركية حذّرت الرئيس السابق من وجود تهديدات إيرانية حقيقية باغتياله

أعلنت حملة المرشح الجمهوري لانتخابات البيت الأبيض دونالد ترامب، أنّ "أجهزة الاستخبارات الأميركية حذّرت الرئيس السابق من وجود تهديدات إيرانية حقيقية ومحدّدة باغتياله".

واشارت الحملة في بيان الى أنّ "مكتب مدير الاستخبارات الوطنية أطلع الرئيس ترامب في وقت سابق اليوم على وجود تهديدات إيرانية حقيقية ومحدّدة باغتياله في محاولة لزعزعة الاستقرار ونشر الفوضى في الولايات المتحدة".

ونقل البيان عن مدير الاستخبارات قوله إنّ هذه "الهجمات المتواصلة والمنسّقة زادت في الأشهر الأخيرة".

وسبق لإيران أن نفت اتّهامات مماثلة خلال الصيف واصفة إياها بـ"الخبيثة".

وفي منتصف آب، اتّهمت الولايات المتّحدة إيران بـ"الوقوف خلف محاولات قرصنة عديدة استهدفت الحملتين الانتخابيتين لكل من ترامب ومنافسته الديموقراطية كامالا هاريس".