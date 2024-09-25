محافظة البحيرة تنفي شائعات تلوث مياه الشرب: جميع المحطات تعمل بكفاءة

الشارقة - اميمة ياسر - نفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحيرة، الشائعات التي تتداول على منصات التواصل الاجتماعي بشأن تلوث مياه الشرب في المحافظة، والدعوات التي تدعو المواطنين إلى الامتناع عن استخدام المياه من الشبكات العمومية.

وأكدت الشركة في بيان اليوم، أن هذه الأخبار عارية تمامًا عن الصحة، مشددة على أنها تهدف فقط إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، موضحة أن جميع محطات المياه تعمل بكفاءة تامة ووفقًا لمعايير التشغيل القياسية، وأنه لا توجد أي مشكلة تتعلق بجودة المياه.

وأضافت الشركة أن عينات المياه تُسحب بشكل دوري من كافة المحطات ويتم تحليلها بانتظام في معامل الشركة وكذلك معامل وزارة الصحة، للتأكد من سلامة المياه وصلاحيتها للشرب وفقًا لمعايير الجودة المعتمدة.

ونوهت إلى أن المصدر الرسمي الوحيد لأي أخبار متعلقة بها هو الصفحة الرسمية الموثقة على موقع "فيسبوك"، محذرة من الاعتماد على أي مصادر أخرى غير موثوقة قد تروج للشائعات. كما شددت على أنها غير مسؤولة عن أي معلومات يتم نشرها عبر مصادر غير رسمية.

واختتمت بيانها بتجديد التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مؤكدة أن سلامة مياه الشرب تأتي على رأس أولوياتها، ودعت المواطنين إلى توخي الحذر عند تداول المعلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على الأخبار الدقيقة، وللرد على أي استفسارات أو تلقي البلاغات، يمكن للمواطنين التواصل مع الشركة عبر الخط الساخن 125 أو من خلال الصفحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.