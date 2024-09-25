أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، تعقيباً على ما تناقلته وسائل الإعلام حول اخلاء مراكز الدفاع المدني في بعض المناطق التي تتعرض للعدوان الإسرائيلي، أنه من ضمن خطة الطوارئ الداخلية ثمة تدابير تتخذ لإعادة الانتشار والتموضع لضرورات أمنية تماهيًا مع إمكانية التدخل لتقديم المساعدة للمواطنين بالسرعة المطلوبة".

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني بعد أنباء عن اخلاء بعض المراكز: هناك تدابير لإعادة الانتشار لضرورات أمنية ضمن خطة الطوارئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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