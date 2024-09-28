25 كيلو مخدرات وأسلحة.. الأمن يداهم بؤرة إجرامية لتجارة الكيف بأسوان ودمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتَي أمن أسوان ودمياط بتوجيه حملات أمنية في عدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وقد أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج التالية:

ففي مديرية أمن أسوان تم ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة حيث تم ضبط 7.3 كيلوجرام من مخدر الحشيش و2.2 كيلوجرام من مخدر البانجو وكمية من مخدر الهيروين والشابو والأفيون بحوزة 4 متهمين لاثنين منهم معلومات جنائية كما تم ضبط قطعتين من الأسلحة النارية وهي فرد محلي وعدد من الطلقات وتم تنفيذ 799 حكم قضائي متنوع.

أما في مديرية أمن دمياط تم ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية حيث تم ضبط 7.5 كيلوجرام من مخدر الحشيش و10 كيلوجرام من مخدر البانجو و6 كيلوجرام من مخدر الهيدرو وكمية من مخدر الهيروين كما تم ضبط 3 قطع سلاح ناري عبارة عن ثلاثة فرد محلي وعدد من الطلقات بحوزة 4 متهمين لثلاثة منهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بمختلف أشكالها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.