الكرملين: التصريحات الغربية حول صراع مسلح محتمل مع روسيا بمثابة "موقف رسمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو – (أ ش أ)

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن الكرملين يعتبر التصريحات الغربية حول الاستعدادات لحرب مع روسيا بمثابة "موقف رسمي".

وأكد بيسكوف - في تصريح صحفي نقلته وكالة (تاس) الروسية للأنباء، اليوم السبت - ضرورة أخذ التصريحات الرسمية بعين الاعتبار، خاصة عندما تصدر على هذا المستوى العالي، بل في أعلى المستويات، مضيفا: "نحن نقيم بالطبع مواقف الطرف الآخر، سواء كانوا شركاءنا أو خصومنا، بناءً على هذه التصريحات الرسمية".

ويأتي تعليق بيسكوف ردا على تصريحات أدلى بها مسؤولون غربيون في الآونة الأخيرة، حول احتمال وقوع نزاع مسلح مع روسيا، حيث قامت ألمانيا، على وجه الخصوص، بتطوير خطة تشغيلية للحرب مع روسيا، فيما صرح رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) الأدميرال روب باور بأن النزاع بات مرجحًا للغاية، كما أكد رئيس هيئة الأركان العامة لقوات الدفاع الإستونية فاهور كاروس استعداد تالين لشن ضربة استباقية.

ومن ناحية أخري، أعلنت وزارة الدفاع الليتوانية، عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي، تخصيص حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تتضمن معدات لوجستية وذخيرة وأجهزة كمبيوتر محمولة، على أن تصل هذا الأسبوع.

يذكر أن ليتوانيا كانت قد تعهدت بتخصيص 0.25% من ناتجها المحلي الإجمالي كمساعدات عسكرية لأوكرانيا سنويًا، فيما كانت قد قدمت لأوكرانيا منذ بداية التدخل العسكري الروسي الشامل في فبراير 2022، مساعدات بلغت 2%، أي أكثر من 683 مليون يورو، كما تجاوز دعم ليتوانيا لأوكرانيا مليار يورو.