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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 40 فلسطينيًا في الضفة الغربية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 40 فلسطينيًا، خلال عمليات اقتحام واسعة لمناطق متفرقة في الضفة الغربية.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن من بين المعتقلين نساء وأطفال، وأسرى سابقون، كما وثّق النادي اعتقال أكثر من 11 ألف فلسطيني من الضفة الغربية منذ مطلع أكتوبر الماضي، إلى جانب اعتقال العشرات من العمال الفلسطينيين، والآلاف من قطاع غزة.
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