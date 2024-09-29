تامر عبدالمنعم: 85% مما قيل عن العاملين في البيت الفني للفنون الشعبية "طفش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

تصوير- محمود بكار:

أكد الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، أنه ظل يدرس ملفات البيت الفني بالكامل نحو شهرين ونصف، قبل أن يتولى منصبه الحالي.

وقال عبدالمنعم في أول حوار صحفي له بعد توليه رئاسة البيت الفني، سيتم نشره كاملا في وقت لاحق: لم أخشى قبول هذا المنصب لأنني أعشق التحديات ولا أحب المهام السهلة، وفي الحقيقة فإنني وجدت 85% مما قيل عن العاملين في البيت الفني غير حقيقي، وكلام "طفش".

وأضاف لمصراوي: وجدت في هذا المكان فنانين كبار على قدر عال من الموهبة، ووجدت عددا من الأماكن والمواقع تحتاج إلى رفع كفاءة.

وأكمل: أول شيء لفت نظري أن السيرك القومي يحقق إيرادات عالية جدا، وبالورقة والقلم هو مكان ناجح بكل المقاييس، صحيح أن هناك مشكلات داخلية وإدارية لكن يمكن حلها بسهولة.