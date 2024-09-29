اخبار العالم

تامر عبدالمنعم: 85% مما قيل عن العاملين في البيت الفني للفنون الشعبية "طفش"

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:
تصوير- محمود بكار:

أكد الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، أنه ظل يدرس ملفات البيت الفني بالكامل نحو شهرين ونصف، قبل أن يتولى منصبه الحالي.

وقال عبدالمنعم في أول حوار صحفي له بعد توليه رئاسة البيت الفني، سيتم نشره كاملا في وقت لاحق: لم أخشى قبول هذا المنصب لأنني أعشق التحديات ولا أحب المهام السهلة، وفي الحقيقة فإنني وجدت 85% مما قيل عن العاملين في البيت الفني غير حقيقي، وكلام "طفش".

وأضاف لمصراوي: وجدت في هذا المكان فنانين كبار على قدر عال من الموهبة، ووجدت عددا من الأماكن والمواقع تحتاج إلى رفع كفاءة.

وأكمل: أول شيء لفت نظري أن السيرك القومي يحقق إيرادات عالية جدا، وبالورقة والقلم هو مكان ناجح بكل المقاييس، صحيح أن هناك مشكلات داخلية وإدارية لكن يمكن حلها بسهولة.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا