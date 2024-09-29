رئيس بلدية الشياح عين الرمانة لـ"النشرة": نتأكد من المعلومات عن إخلاء مبنى لكن المرجح أنها كاذبة

أكّد رئيس بلدية الشياح عين الرمانة إدمون غاريوس، لـ"النشرة"، أنّ البلديّة تتأكّد من المعلومات عن إخلاء مبنى في المنطقة، بعد تلقّي أحد المواطنين اتصالًا إسرائيليًّا بإخلائه على الفور، مرجّحًا أنّ تكون معلومات كاذبة.

وأوضح أنّ عناصر البلديّة في المنطقة لم يتبلّغوا بأيّ أمر من قبل الأهالي، ولا معلومات عن إخلاء أي مبنى، لكنّهم يعملون على التّأكد أكثر.