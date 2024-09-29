مهمات الدفاع المدني المنفذة خلال ساعات ليل 28 و29 أيلول

اعلن الدفاع المدني، عن "المهمات المنفذة من قبل عناصر الدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت لبنان خلال ساعات ليل28 و29 أيلول ولغاية الساعة:

قضاء صيدا:

استمرار عمليات البحث والإنقاذ في منطقة عين الدلب اثر انهيار مبنى سكني مؤلف من ٤ طبقات وطبقتين تحت الارض استهدفته غارة إسرائيلية قرابة الساعة ١٦،٤٥ وانتشال عدد من جثامين شهداء وإنقاذ عدد من الجرحى وبحث عن مفقودين تحت الانقاض.

ضاحية بيروت الجنوبية :

إثر الغارة الإسرائيلية التي استهدفت احد المباني السكنية في منطقة الغبيري قرابة الساعة الثالثة بعد الظهر عملت فرق الإسعاف التابعة إلى المديرية العامة للدفاع المدني على نقل مصاب الى مستشفى الساحل.

إلى ذلك لا زالت عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت محلة الشياح /كنيسة مار مخايل حيث تم انتشال جثمان شهيد.

أما في محلة بئر العبد فلا يزال البحث جاريا عن مواطن مفقود تحت الانقاض.

إطفاء :

إخماد النيران التي اندلعت داخل منزلين في المريجة قرب مدرسة المصطفى.

إخماد حريق سيارة وغرفة كهرباء ومحل في تحويطة الغدير.

قضاء صور:

إغاثة وانقاذ :

- إنتهاء عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل بعد انتشال جثامين ٩ شهداء (حصيلة عمليات الدفاع المدني) من موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت محلة الخراب - صور، ونقل الجثامين الى مستشفى جبل عامل بالتعاون مع جهات اسعافية أخرى.

- انتشال جثماني شهيدين من موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة مروحين (نقلوا بواسطة جهات أخرى الى المستشفيات)

- نقل مصابين الى المستشفيات أصيبوا جراء القصف الاسرائيلي على بلدة برج عودي-صور.

- نقل ٣ مصابين من محلة المرج الى المستشفى.

إطفاء :

-إطفاء حريق نتيجة غارة إسرائيلية على بلدة الصرفند وسقوط ٨ جرحى

-تستمر عمليات الاطفاء داخل شقة سكنية في العباسية وسحب جرحى عدد ٨

-اطفاء منزل في جويا وسحب جرحى

- إخماد النيران التي اندلعت في بلدة برج عودي نتيجة العدوان الإسرائيلي.

خدمات عامة

إعادة فتح طريق قطعت بسبب غارة إسرائيلية على ما يسمى بالحارة بالقرب من مركز صور للإنقاذ البحري.

محافظة بعلبك:

-محلات ومستودع عدد ١

-محطة عدد ١

-مزرعة عدد ٢

-منازل عدد ١٨

-سيارات عدد ١

-اعشاب عدد ٣

-معمل عدد ٢

-خزان محروقات عدد ١

-حافلة عدد ١

-مبنى عدد ٢

بحث وانقاذ :

-انتشال جثامين شهداء عدد ١٨

-إنقاذ جرحى عدد ١١

*محافظة النبطية :*

إطفاء :

-منازل عدد ٦ (منزلان في حبوش ومنزل في النبطية)

-إطفاء حريق منزل في الدوير ونقل جثمان شهيد وجريح

-إطفاء حريق منزل في المصيلح ونقل جرحى

-سيارات عدد ٥ جراء غارة أمام مستشفى تبنين الحكومي

إغاثة وانقاذ :

- انتشال جثمان شهيد وإنقاذ جريحين في بلدة عبا.

-انتشال جثامين ٣ شهداء

خدمات عامة/إقليمي النبطية :

-تأمين المياه بالاشتراك مع مصلحة مياه لبنان الجنوبي الى قرى مجاورة

-تأمين كميات من ربطات الخبز على السرايا الحكومي من سرايا صيدا للنازحين.

البقاع الغربي:

- إنقاذ جريحة من تحت الانقاض في علي النهري

- إخماد حريق أعشاب في علي النهري

- انتشال جثامين ٣ شهداء في جب جنين

خدمات عامة/كافة المراكز الإقليمية والعضوية : تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق اللبنانية.

اصابات في صفوف عناصر الدفاع المدني:

تعرض 3 عناصر من الدفاع المدني (موظف عملاني من عديد مركز الغبيري 1 وموظف عملاني ومتطوع من عديد مركز العباسية) لإصابات جراء الغارات الإسرائيلية ونقلوا الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.