تامر عبدالمنعم بعد رئاسة "الفنون الشعبية": طالما لدي شباك تذاكر فالمسرح يهدف للربح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

تصوير- محمود بكار:

أكد الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، أن خطته لإدارة البيت تعتمد على الكيف وليس الكم.

وتساءل عبدالمنعم في أول حوار صحفي له بعد توليه رئاسة البيت الفني، سيتم نشره كاملا في وقت لاحق: لماذا أنتج هذا الكم من الأعمال المسرحية وبجواري البيت الفني للمسرح معني بإنتاج مثل هذه العروض؟

وأضاف عبدالمنعم: من هنا سوف أعتمد على إنتاج عروض مبهرة تتوافق مع هوية البيت الفني للفنون الشعبية، وتحقق نجاحا جماهيريا واستثمارا ماليا، مؤكدا أن عرض "مش روميو وجولييت" للمخرج عصام السيد تعرض على المسرح القومي، تتوافق تماما مع هوية البيت لأنها تعد أوبرا شعبية، وعرض غنائي استعراضي.

وأكمل: أنا رجل "بتاع إنتاج يعني صرفت كام وجبت كام"، وأيضا أنا جئت من قصور الثقافة التي تقدم أعمالها بشكل خدمي ومجاني، وما أفهمه أنه طالما لدي شباك تذاكر فالمسرح يهدف للربح، إلا في بعض المناسبات الوطنية مثل نصر أكتوبر الذي نقدم من خلاله عرض للفنان علي الحجار، على عكس حفلة يمكن تقديمها في رأس السنة، وهذه يمكن أن نكسب منها "كويس جدا".