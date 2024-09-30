المنسقة الأممية: تلوح بالأفق حقيقة قاسية بينما تظل الدعوات لوقف إطلاق النار من دون استجابة

أشارت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت (Jeanine Hennis-Plasschaert)، في تصريح، إلى أنّ "على وقع طبول الحرب، يغيب صوت الأغلبيّة الصّامتة: النّساء والرّجال والأطفال الّذين يجدون أنفسهم، مرّةً أخرى، عاجزين أمام مستقبل مجهول. تلوح في الأفق حقيقة قاسية، بينما تظلّ الدّعوات لوقف إطلاق النّار من دون استجابة".

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