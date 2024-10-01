هيئة بحرية بريطانية: تلقينا تقريرًا عن حادث على بعد 64 ميلًا بحريًا إلى الشمال الغربي من الحديدة في اليمن

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عن "تلقي تقرير عن حادث على بعد 64 ميلًا بحريًا إلى الشمال الغربي من الحديدة في اليمن".

ويأتي ذلك، في وقت تستمر فيه عمليات القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية تضامنًا مع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية، وذلك في البحر الأحمر والبحر العربي والمحيط الهندي والبحر المتوسط، كما أضافت إلى أهدافها السفن المرتبطة بأميركا وبريطانيا منذ شنّ جيش البلدين غارات جويّة داخل اليمن.