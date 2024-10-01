خارجية بريطانيا أعلنت أنها استأجرت رحلة جوية تجارية لإجلاء رعاياها من لبنان

أعلنت خارجية بريطانيا، أنّها استأجرت رحلة جوية تجارية لإجلاء رعاياها الراغبين في مغادرة لبنان حيث يزعم الجيش الإسرائيلي بدء عملية بريّة "محدود" في جنوب لبنان، بينما يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ يؤكد جهوزيته للتصدي لأي غزو بري.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إنّ هذه الطائرة ستغادر مطار بيروت الدولي في بيروت يوم الأربعاء.

ونقل البيان عن وزير الخارجية ديفيد لامي قوله إنّ "سلامة المواطنين البريطانيين في لبنان تظلّ أولويتنا الأولى".

وأضاف "لهذا السبب، استأجرت حكومة بريطانيا رحلة جوية لمساعدة أولئك الذين يرغبون في المغادرة. من الضروري أن تغادروا الآن لأنّ عملية إجلاء لاحقة قد لا تكون مضمونة".

وأوضحت الوزارة أنّ الأولوية في هذه الرحلة ستكون لإجلاء المواطنين البريطانيين "الضعفاء".

وكانت بريطانيا أعلنت الأسبوع الماضي أنها نشرت 700 عسكري في قبرص استعدادا لإجلاء محتمل لرعاياها من لبنان.