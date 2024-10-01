أعلنت خارجية بريطانيا، أنّها استأجرت رحلة جوية تجارية لإجلاء رعاياها الراغبين في مغادرة لبنان حيث يزعم الجيش الإسرائيلي بدء عملية بريّة "محدود" في جنوب لبنان، بينما يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ يؤكد جهوزيته للتصدي لأي غزو بري.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إنّ هذه الطائرة ستغادر مطار بيروت الدولي في بيروت يوم الأربعاء.
ونقل البيان عن وزير الخارجية ديفيد لامي قوله إنّ "سلامة المواطنين البريطانيين في لبنان تظلّ أولويتنا الأولى".
وأضاف "لهذا السبب، استأجرت حكومة بريطانيا رحلة جوية لمساعدة أولئك الذين يرغبون في المغادرة. من الضروري أن تغادروا الآن لأنّ عملية إجلاء لاحقة قد لا تكون مضمونة".
وأوضحت الوزارة أنّ الأولوية في هذه الرحلة ستكون لإجلاء المواطنين البريطانيين "الضعفاء".
وكانت بريطانيا أعلنت الأسبوع الماضي أنها نشرت 700 عسكري في قبرص استعدادا لإجلاء محتمل لرعاياها من لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية بريطانيا أعلنت أنها استأجرت رحلة جوية تجارية لإجلاء رعاياها من لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.