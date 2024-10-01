المنسقة الأممية في لبنان: آلية الحرب تفشل في معالجة القضايا الاساسية

أشارت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، في تصريح، إلى أن "في خضم إطلاق الصواريخ والقذائف وإلقاء القنابل وتنفيذ الغارات، تفشل آلية الحرب في معالجة القضايا الأساسية".

وقالت إن "خطر الحكم على جيل آخر بنفس المصير حقيقي للغاية، مرة أخرى".

ويأتي ذلك وسط استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان وبعد زعم الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية "محدودة" في الجنوب.

ومع استمرار العدوان الإسرائيلي وعمليات حزب الله ضد إسرائيل، أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أمس الاثنين، أن "المقاومة جاهزة للالتحام البري مع العدو"، مضيفا "نثق ان العدو لن يحقق اهدافه وسنخرج منتصرين".

وقال: "لن تتمكن اسرائيل من أن تطال قدرتنا العسكرية وما يقوله إعلامهم حلم لن يتم الوصول إليه".