نداء عاجل للصليب الأحمر للتبرع بالدم

دعا الصليب الأحمر اللبناني في نداء عاجل الى التبرع بالدم.

ويأتي ذلك وسط استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان وبعد إعلان الجيش الإسرائيلي عن بدء عملية برية "محدودة" في الجنوب.

ومع استمرار العدوان الإسرائيلي وعمليات حزب الله ضد إسرائيل، أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أمس الاثنين، أن "المقاومة جاهزة للالتحام البري مع العدو"، مضيفا "نثق ان العدو لن يحقق اهدافه وسنخرج منتصرين".

وقال: "لن تتمكن اسرائيل من أن تطال قدرتنا العسكرية وما يقوله إعلامهم حلم لن يتم الوصول إليه".