البطريرك يوحنا العاشر أجرى اتصالات مع مطارنة في لبنان: صلاتنا للسلام بلبنان وسوريا

أجرى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للرّوم الأرثوذكس يوحنا العاشر سلسلة اتصالات مع المطارنة في لبنان، شملت المطران الياس عودة (بيروت) والياس كفوري (صور وصيدا) وسلوان موسي (جبل لبنان) وباسيليوس منصور (عكار) وأفرام كرياكوس (طرابلس والكورة) وأنطونيوس الصوري (زحلة وبعلبك)، اطمأن فيها على أوضاع النّاس في ظلّ ما يجري من حرب مدمّرة تشنّها إسرائيل.

وشدّد البطريرك على "ضرورة التّكاتف والتّنسيق في هذا الزّمن الصّعب الّذي يطلّ فيه الخراب والدّمار، اللّذين لم يوفّرا بقعةً ولا مكانًا"، مؤكّدًا أنّ "ما يجري يدمي القلب. صلاتنا من أجل السّلام في لبنان وفي سوريا وفي العالم أجمع".