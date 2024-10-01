الاحتلال الإسرائيلي يعلن استمرار العملية البرية في لبنان الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - قال المُتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، اليوم الثلاثاء، إن عمليات جيش الاحتلال ستستمر في لبنان الليلة، وإن العملية البرية سيتم استكمالها بأسرع ما يمكن.

وأضاف أن إسرائيل في خضم حرب وقد يتم إطلاق صواريخ مجددًا ضدنا باتجاه منطقة وسط إسرائيل، لافتًا إلى أن حزب الله خطط لاقتحام المناطق الإسرائيلية، على حد زعمه.

وأشار متحدث جيش الاحتلال، إلى أن بعض عمليات الجيش في جنوب لبنان استغرقت يومين أو ثلاثة أيام متواصلة، وتم تنفيذ عشرات العمليات البرية ضد حزب الله منذ بداية الحرب.

وشدّد على استمرار العمل ضد قدرات حزب الله وبناه التحتية لدفعه بعيدًا عن الحدود، كما أعلن عن إلغاء فعاليات عدة في القدس من بينها صلاة رأس السنة العبرية غدًا في ساحة حائط البراق.

من جانبه قال حزب الله، إنه قصف تجمعًا لقوات الاحتلال في مستوطنة كفار جلعادي برشقة من صواريخ الكاتيوشا.

لبنان يطالب الأمم المتحدة بإنشاء جسر جوي لتأمين احتياجات النازحين

طالب نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة بإنشاء جسر جوي لتأمين إيصال المواد الإغاثية وكسر الحصار الجوي الإسرائيلي المفروض على لبنان، مؤكدًا شكره للدول العربية الشقيقة والدول الصديقة التي بادرت بإرسال المساعدات الفورية، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني.

وأضاف رئيس مجلس النواب اللبناني، أن على الوزارات والهيئة العليا للإغاثة الاطلاع بأدوارها لتأمين المستلزمات كافة للنازحين.

كما طالب، الصليب الأحمر الدولي واللبناني بأداء واجباتهما لإيصال الإمدادات الغذائية والطبية إلى اللبنانيين في الجنوب.

الخارجية التركية تدين الهجوم الإسرائيلى البرى على لبنان

أدانت وزارة الخارجية التركية اليوم الثلاثاء، الهجوم البرى الذى شنته إسرائيل على لبنان، واصفة إياه بـ "محاولة غزو غير مشروعة".

ودعت الوزارة في بيان نقله تلفزيون "إيه نيوز" التركي في نشرته الناطقة بالإنجليزية - إسرائيل إلى سحب قواتها من لبنان، مشددة على ضرورة أن ينتهي هذا الهجوم في أسرع وقت ممكن ومغادرة الجنود الإسرائيليين الأراضي اللبنانية.

وذكرت الوزارة أن "انتهاك إسرائيل لسيادة لبنان وسلامة أراضيه عن طريق شن هجوم بري عليه؛ هو محاولة غزو غير مشروعة سوف يتمخض عنها حدوث موجة جديدة من المهاجرين.

وحثت مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على تطبيق القانون الدولي واتخاذ الإجراءات اللازمة.