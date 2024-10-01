لبنان: غارات إسرائيلية في محيط مستشفى الزهراء بمنطقة بئر حسن

ياسر رشاد - القاهرة -

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الثلاثاء أن الطيران الإسرائيلي شن غارة عند دوار "الجندولين" قرب السفارة الكويتية في منطقة بئر حسن الواقعة على أطراف العاصمة بيروت، مستهدفة أحد المباني.

وأشارت الوكالة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي شن غارة عنيفة استهدفت مبنى المنطقة بين الجناح والأوزاعي في محيط مستشفى الزهراء بالضاحية الجنوبية لبيروت، حيث ارتفعت سحب الدخان في سماء المنطقة وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان المستهدف.

وأضافت أن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا ببلدة بريتال في بعلبك، كما شن الاحتلال قصفا مدفعيا عنيفا على بلدة كفركلا، ونفذ غارة على بلدة الخيام

من جانبه، أعلن "حزب الله" اللبناني إطلاق عدد من الصواريخ من نوع "فادي 4" على قاعدة سده دوف الجوية في ضواحي تل أبيب، وذلك دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، وردًا على استهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في لبنان.

لبنان: الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت على دفعتين في قضاء مرجعيون

. خرق الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، جدار الصوت على دفعتين في أجواء قضاء مرجعيون جنوب لبنان.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إلى خرق جدار الصوت على مرحلتين في أجواء منطقة الزهراني وإقليم الخروب.

وفي بعلبك، أفادت الوكالة اللبنانية بأن الطيران الإسرائيلي شن غارة على سهل بلدة سرعين التحتا، كما استهدف معمل سابق في حي "جامع العرب" بسهل بلدة شعت، بالإضافة إلى غارة استهدفت بلدة البزالية في البقاع الشمالي، وغارة أخرى استهدفت منزلا في حي الواد في بعلبك، قبالة مركزي الصليب الأحمر اللبناني والأمن العام.

كما استهدفت غارة إسرائيلية حي الدباكة في بلدة ميس الجبل، وغارة ثانية الخيام في مرجعيون، بالإضافة إلى شن غارة على بلدة كفرحمام- محطة محروقات دقماق.

لبنان يطالب الأمم المتحدة بإنشاء جسر جوي لتأمين احتياجات النازحين

طالب نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة بإنشاء جسر جوي لتأمين إيصال المواد الإغاثية وكسر الحصار الجوي الإسرائيلي المفروض على لبنان، مؤكدًا شكره للدول العربية الشقيقة والدول الصديقة التي بادرت بإرسال المساعدات الفورية، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني.

وأضاف رئيس مجلس النواب اللبناني، أن على الوزارات والهيئة العليا للإغاثة الاطلاع بأدوارها لتأمين المستلزمات كافة للنازحين.

كما طالب، الصليب الأحمر الدولي واللبناني بأداء واجباتهما لإيصال الإمدادات الغذائية والطبية إلى اللبنانيين في الجنوب.