الإذاعة الإسرائيلية: إيران أطلقت أكثر من 250 صاروخا باليستيا تستهدف مناطق بإسرائيل

الشارقة - اميمة ياسر - نقلت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية عن جيش الاحتلال، إن أكثر من 250 صاروخا باليستيا استهدفت مناطق بإسرائيل بينها قواعد عسكرية.

جاء ذلك في وقت قال فيه جيش الاحتلال، إن مقذوفات إيرانية تستهدف نحو 10 ملايين مدني، على حد وصفه.

وكان جيش الاحتلال، قد صرح بأن جميع المدنيين الإسرائيليين في الملاجئ في ظل إطلاق الصواريخ من إيران على إسرائيل.

جاء ذلك في وقت قالت فيه إذاعة جيش الاحتلال، إن مبنى أصيب في شمال تل أبيب إثر سقوط صاروخ أطلق من إيران.

وسبق أن قال موقع أكسيوس الأمريكي نقلًا عن مصدر غربي مطلع، إن إيران ستهاجم إسرائيل بصواريخ باليستية.

والهجوم الإيراني يمثل ردًا على عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هينة في طهران، كما يربطه كثيرون باغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.