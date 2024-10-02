بسبب صواريخ إيرانية.. عطل جزئي في شبكة الكهرباء الإسرائيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

كشفت شركة الكهرباء الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، عن عطل جزئي في شبكة الكهرباء في بئر السبع ومنطقة القدس جراء سقوط صواريخ.

وأكد التلفزيون الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن 80% من الصواريخ التي أطلقها الحرس الثوري على إسرائيل أصابت أهدافها.

وقالت وكالة أنباء "فارس" نقلا عن مسؤول إيراني، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من ثمانين صاروخا أطلقها الحرس الثوري أصابت أهدافها، مشيرا إلى أن دفعة جديدة من الصواريخ في طريقها إلى الأراضي المحتلة.

فيما، أعلنت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الثلاثاء، إطلاق أكثر من 400 صاروخ من إيران على إسرائيل خلال النصف ساعة الأخيرة وسماع دوي انفجارات في جميع أنحاء البلاد.

قالت وكالة "رويترز" البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس جو بايدن أمر وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بمساعدة إسرائيل في مواجهة الهجمات الإيرانية وإسقاط الصواريخ التي تستهدفها.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، قولهم، إن واشنطن تتابع أنباء إطلاق صواريخ على إسرائيل، مشيرة إلى أن تقييمها للوضع لم يتغير بشكل جوهري.

وأكد المسؤولون العسكريون الأمريكيون، أنه لم يتم الإبلاغ عن هجمات على القوات الأمريكية.

وأعلنت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الثلاثاء، وقوع 3 إصابات مباشرة داخل الأراضي الإسرائيلية بعد الهجوم الإيراني.

من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه بدأ بضرب أهداف عسكرية مهمة بعشرات الصواريخ بالأراضي المحتلة، مشيرا إلى أن العملية التي نفذها تمت بناء على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي ودعم الجيش.

ولفتت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، اليوم الثلاثاء، إلى أن أكثر من 200 صاروخ أطلقت من إيران خلال النصف ساعة الأخيرة على إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء إسرائيل وتدفع الملايين إلى الملاجئ.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن جميع المدنيين الإسرائيليين في الملاجئ في ظل إطلاق الصواريخ من إيران على إسرائيل.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن صواريخ انطلقت من إيران على إسرائيل.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن إيران أطلقت ما لا يقل عن 102 صاروخا من إيران وصفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء إسرائيل.

وكشفت الصحيفة العبرية عن إصابة مبنى في شمال تل أبيب.