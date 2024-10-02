إسرائيل تعلن بدء عملية برية «محدودة» بجنوب لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - القدس (وكالات)

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أنه باشر عملية برية محدودة في جنوب لبنان، بعد أسبوع من قصف مكثف أوقع مئات القتلى. غير أنّ قوة الأمم المتحدة في لبنان أكدت عدم حصول توغّل بري حتى الآن، وأكد مصدر في الجيش اللبناني أن وحداته لم ترصد أي توغّل إسرائيلي عبر الحدود.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان أمس، إن جنوده دخلوا جنوب لبنان في إطار عملية برية محدودة وموضعية ومحدّدة الهدف ضد أهداف ومنشآت لـ«حزب الله»، غير أنه لم يوضح عدد الجنود المشاركين فيها، مشيراً إلى أن هذه الأهداف تقع في عدد من القرى القريبة من الحدود والتي ينطلق منها تهديد للبلدات الإسرائيلية في الحدود الشمالية، وأوضح أن القوات الإسرائيلية على الأرض تحظى بإسناد جوي ومدفعي. ولاحقاً أعلن الجيش استدعاء أربعة ألوية احتياط إضافية إلى الجبهة الشمالية.

وأفاد بيان صادر عن مكتب وزارة الدفاع الإسرائيلية أنّ وزير الدفاع يوآف غالانت أبلغ نظيره الأميركي لويد أوستن بشأن العمليات البريّة في جنوب لبنان.

وأشار الناطق باسم قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان «يونيفيل» أندريا تيننتي إلى أن «لا توغل برياً الآن». لاحقاً، طلب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي من سكان جنوب لبنان إخلاء نحو ثلاثين بلدة و«التوجه فوراً إلى شمال نهر الأولي»، محذراً من أن كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر. واستهدفت ستّ غارات جوية إسرائيلية ليل أمس ضاحية بيروت الجنوبية، معقل حزب الله، على ما أفاد مصدر أمني، بعد دعوة الجيش الإسرائيلي سكان ثلاثة أحياء فيها لإخلاء منازلهم. كما استهدفت غارة جوية إسرائيلية مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان.

وفي الداخل الإسرائيلي، أعلن الجيش تشديد القيود على التجمّعات العامة في أنحاء البلاد، بما في ذلك في القدس وتل أبيب، ما يحد عدد الأشخاص الذين يسمح لهم بالتجمّع في الخارج قبل رأس السنة العبرية.

وأعلنت دول عدة عن إجراءات لإجلاء رعاياها، بما في ذلك استئجار رحلات جوية أو حجز رحلات تجارية بأكملها.