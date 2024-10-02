قائد الجيش الإيراني: ضربنا أهدافا عسكرية لكن قد نضرب البنى التحتية وندمرها إذا ردت إسرائيل

شدد قائد الجيش الإيراني عبد الرحيم موسوي، على "أننا لسنا دعاة حرب لكننا سندافع عن حقوقنا بقوة وسنفعل ذلك مستقبلا"، وذلك بعد الرد الإيراني الواسع ضد إسرائيل مساء الثلاثاء.

وقال: "إذا ارتكب الكيان الصهيوني خطأ سنرد عليه بالمستوى المطلوب وبشكل مضاعف"، مضيفًا "ضربنا أهدافا عسكرية لكن قد نضرب البنى التحتية وندمرها إذا ردت إسرائيل".

ولفت إلى أن "الهجوم حقق الردع المطلوب لإيران ونأمل أن يكون الكيان الصهيوني ومن يدعمه فهموا الرسالة".

بدوره، قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي "إننا أطلقنا 200 صاروخ على الكيان الصهيوني".

من جانبه، أوضح قائد الأركان الإيراني محمد باقري، أن "الكيان الصهيوني ضاعف جرائمه باغتيال الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصر الله ما جعلنا غير قادرين على التحمل"، وقال: "ضبطنا النفس منذ اغتيال هنية بطلب من أميركا وأوروبا لإحلال وقف إطلاق النار في غزة".

وصرح بانه تم ضرب "3 قواعد جوية رئيسية ومقرا للموساد في الهجوم".