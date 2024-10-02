المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس الأميركي: ما كانت إيران لتقوم بما تقوم به لولا تراخي إدارة بايدن

أشار المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس الأميركي دي فانس، إلى أنه "ما كانت إيران لتقوم بما تقوم به لولا تراخي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن".

جاء ذلك خلال مناظرة بين المرشحين لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة الجمهوري جاي دي فانس والديمقراطي تيم والز، والتي ستقام في شهر تشرين الثاني المقبل.

ولفت المرشح دي فانس، إلى أنه "لم يكن هناك انفجار لصراع كبير على مستوى العالم خلال رئاسة دونالد ترامب".