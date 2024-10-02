تيار الحكمة العراقي يدعو المجتمع الدولي إلى توحيد الصف

ياسر رشاد - القاهرة - لإرغام إسرائيل على إيقاف اعتداءاتها..

الأربعاء 02/أكتوبر/2024 - 11:49 ص 10/2/2024 11:49:36 AM

دعا رئيس تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم، المجتمع الدولي إلى توحيد الرؤية والصف والموقف لإرغام الاحتلال الإسرائيلي على إيقاف اعتداءاته في أسرع وقت ممكن.

وقال الحكيم، في بيان اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم الدولي لللاعنف وفقا للوكالة الوطنية العراقية "نينا"، إن استخدام العنف من شأنه مسخ الهوية الإنسانية والأعراف القيمية بين بني البشر، فضلاً عن تهديده للأمن والاستقرار والسلم المجتمعي.

وطالب المجتمع الدولي بمجلس أمنه، ومنظماته الأمنية، ومؤسساته وهيئاته الحقوقية والإنسانية، فضلاً عن جميع الفعاليات الدينية والسياسية والإعلامية بتوحيد الرؤية والصف والموقف لإرغام الكيان الإسرائيلي على إيقاف اعتداءاته ضد الإنسانية في غزة ولبنان وسوريا وبلدان أخرى، بأسرع وقت ممكن.