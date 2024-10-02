الجيش الإسرائيلي: مقتل 8 ضباط وجنود وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك مع حزب الله

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عن "مقتل 8 ضباط وجنود وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك مع حزب الله، حيث توزعت الإصابات بين لواء جولاني ووحدة إيغوز"، كاشفاً أن "من بين القتلى خلال المعارك جنوبي لبنان 3 ضباط برتبة رائد واثنان آخران برتبة نقيب".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي الواسع على لبنان وإعلان الجيش الإسرائيلي بشأن القيام بعملية برية في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله ويؤكد جاهزيته الكاملة لمواجهة القوات الإسرائيلية.

وإذ يواصل حزب الله استهداف تحركات جنود الجيش الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية الجنوبية، يكثّف عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب.