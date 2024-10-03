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استشهاد ستة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على منزل وخيمة للنازحين في قطاع غزة

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد ستة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، استهدف منزلاً غرب مدينة غزة، وخيمة للنازحين في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية. باستشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم الشاطىء غرب مدينة غزة، كما استشهد فلسطيني في استهداف مروحية إسرائيلية خيمة للنازحين داخل مدرسة تؤوي مئات النازحين بمدينة دير البلح وسط القطاع،ترافق ذلك مع قصف مدفعي مكثف طال مخيمي البريج والنصيرات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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