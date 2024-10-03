استشهاد ستة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على منزل وخيمة للنازحين في قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد ستة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، استهدف منزلاً غرب مدينة غزة، وخيمة للنازحين في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية. باستشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم الشاطىء غرب مدينة غزة، كما استشهد فلسطيني في استهداف مروحية إسرائيلية خيمة للنازحين داخل مدرسة تؤوي مئات النازحين بمدينة دير البلح وسط القطاع،ترافق ذلك مع قصف مدفعي مكثف طال مخيمي البريج والنصيرات.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط