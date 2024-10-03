غارة إسرائيلية تدمّر مستودع أسلحة على الساحل السوري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

جددت إسرائيل غاراتها على مواقع معينة في سوريا، الخميس، حيث استهدفت غارة مستودعا للأسلحة في ريف جبلة على الساحل السوري، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكان إعلام سوري قد أفاد، فجر الخميس، بسماع دوي انفجارات في اللاذقية وطرطوس غرب سوريا وفقا لـ “العربية”.

جاء ذلك بعد يوم من قصف إسرائيل مبنى سكنيا في دمشق تسبب في سقوط 3 قتلى و3 جرحى.

كذلك جاءت بعد سلسلة غارات جوية استهدفت، مساء الاثنين، دمشق ومحيطها.

ومساء الأحد استهدفت مسيرة إسرائيلية بصواريخ شديدة الانفجار فيلا للفرقة الرابعة، قرب بلدة يعفور في ريف دمشق، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

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