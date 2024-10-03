فضل الله أكد أن اغتيال نصرالله ترك تأثيرا عكسيا على إسرائيل: العدو يتخبط والوضع سيجبر نتانياهو على إعادة الحسابات

أشار النائب حسن فضل الله، في حديث لـ"الجزيرة"، الى أن "اغتيال الأمين العام ترك تأثيرا عكسيا على العدو بتحفيز المقاومين، والعدو يتخبط على الحدود والوضع سيجبر نتانياهو على إعادة الحسابات".
وأكد فضل الله، أن "المقاومة قرارها الصمود والمواجهة ومنع العدو من تحقيق أهدافه، وهناك تضحيات كبيرة بلبنان ولكن العدو يحتل أرضنا ولن نقف مكتوفي الأيدي"، مضيفاً "لا خيار لنا إلا الصمود والدفاع عن أرضنا".
وأردف "الحكومة اللبنانية تتولى الاتصالات والتفاوض وهي لا تحتاج تخويلا من أحد".
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