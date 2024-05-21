بن عديو: المشاريع الطائفية والمناطقية لن تحمي حقوق المواطنين وتصون كرامتهم

المنامة - ياسر ابراهيم - قال محافظ شبوة السابق، محمد صالح بن عديو، إن المشاريع الطائفية والمناطقية في اليمن، التي تسوق نفسها لن تحمي حقوق المواطنين وتصون كرامتهم.

جاء ذلك تغريدة له اليوم الثلاثاء، على منصة (إكس)، بمناسبة عيد الوحدة اليمنية 22 مايو في ذكراها الـ 34.

وقال بن عديو: "‏نحن أمام جيلين من أبناء اليمن جيل عايش مرحلة التشطير بما لها وعليها، وجيل نشأ في عهد الوحدة بما له وعليه، وصولا لحاضرنا الذي ارتفع فيه النَفَس الطائفي والمناطقي وأُسقط الوطن في مستنقع الفوضى وغياب الدولة لتتعزز القناعة بأن كل المشاريع التي تسوق لتكون بديلا عن الوحدة والجمهورية بما فيها من استرجاع لكل مساوئ الماضي والحاضر لا يمكنها خلق مشروع يحفظ لليمني حقه ومستقبله وكرامته".

وأضاف: "تعرضت تجربة الوحدة لسوء الإدارة والإساءة الممنهجة، ولكن هذا لا يعني القبول بالذهاب صوب المجهول".

وفي ذكرى الواحدة قال بن عديو: "تحية في ذكرى الوحدة لكل أبناء اليمن الذين يواجهون واقعهم الصعب بالصبر والرجاء بفرج يزيح عنهم معاناة الحرب والفقر وضياع الحقوق وغياب الخدمات وتلم شتاتهم دولة تقوم على العدل والمواطنة".