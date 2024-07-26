وزارة الداخلية تجدد تأكيدها: الجوازات الصادرة من الحوثيين غير معتمدة للسفر

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، اليوم الجمعة، عدم اعتماد جوازات السفر الصادرة من الحوثيين.

جاء ذلك في بيان مقتضب نشرته وزارة الداخلية على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة نقلا عن مصدر مسؤول قوله، إن "التعميم المتعلّق بعدم اعتماد اي جواز سفر صادر من مصلحة الهجرة والجوازت التابعة للحوثيين لازال ساريًا".

وأضاف المصدر، "أن الجوازات الصادرة من مصلحة الهجرة والجوازات التابعة للحكومة الشرعية فقط هي المصرح بها للسفر عبر جميع مطارات المحافظات المحررة".

ويأتي التصريح الحكومي بعد شائعات أن الحوثي قسم المركز القانوني للجمهورية اليمنية، وأن جوازاته صارت سارية للسفر إلى دول العالم، علما أن جوازاته لا تمكن من السفر سوى للأردن بموجب اتفاق الهدنة 2022.