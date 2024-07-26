الحكومة تعلن تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج للربع الثاني للعام 2023

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الجمعة، تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج للربع الثاني للعام الماضي.

وأكد وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع البعثات، الدكتور مازن الجفري، بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج للربع الثاني للعام 2023م، وفقا لوكالة سبأ.

وقال الجفري، إنه تم بدء التحويل للمستحقات من البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن الى جميع الملحقيات الثقافية والسفارات اليمنية المعتمدة في الخارج لصرفها للطلاب خلال الأيام القريبة القادمة.

وأشار الجفري إلى أن قطاع البعثات انتهى كذلك من إعداد الربع الثالث للعام 2023م والرسوم الدراسية 2023/2024م بهدف تقليص الفترة الزمنية بين موعد استحقاق الربع والموعد المتوقع لتسليمه.