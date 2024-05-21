تعز.. خبراء اقتصاد يناقشون فرص الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص

المنامة - ياسر ابراهيم - أشاد خبراء اقتصاديون، شاركوا في جلسة نقاشية اليوم الثلاثاء بمحافظة تعز، بما تضمنته "نشرة تحليل بيئة الاستثمار والفرص الاستثمارية" بالمحافظة. وفي حين دعا المشاركون القطاع الخاص إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية مع السلطة المحلية، أوصوا بضرورة وجود آلية منظمة لذلك، تذلل الصعوبات التي تعيق عمل المستثمرين بالمحافظة.



ونظم مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي"، اليوم الثلاثاء (21 مايو) بمحافظة تعز، جلسة نقاشية، شارك فيها مسؤولون حكوميون ورجال أعمال وممثلين لمنظمات محلية ودولية وخبراء وأكاديميون اقتصاديون، وخصصت لمناقشة "نشرة تحليل بيئة الاستثمار والفرص الاستثمارية بمحافظة تعز" التي أعدها المركز، في وقت سابق، بالتعاون مع فريق الإصلاحات الاقتصادية.



وأثرى المشاركون النشرة بالنقاشات، مقدمين مقترحات وإضافات عدة، سواء على مستوى القطاعات والفرص الاستثمارية المرتبطة بها، أم التحديات والصعوبات التي تواجهها. كما أوصى المشاركون بضرورة وجود آلية منظمة لشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص وبالشكل الذي يذلل الصعوبات التي تعيق عمل المستثمرين بالمحافظة.





فرص استثمارية واعدة



تشكل "نشرة تحليل بيئة الاستثمار والفرص الاستثمارية" بمحافظة تعز، فرصة مهمة لرجال الأعمال والمستثمرين والقطاع الخاص، للاطلاع على الفرص التي يمكن استغلالها والاستفادة منها للاستثمار.



وتضمنت النشرة توصيات لتحسين البيئة الاستثمارية، عبر تحسين الخدمات العامة، وتطوير البنية التحتية، وتحفيز الاستثمارات في مجالات: الزراعة، والثروة السمكية، والصناعات التحويلية. كما تشمل التوصيات أيضاً تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة.



وأكد المدير التنفيذي لـ "مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي" محمد إسماعيل، لدى افتتاحه أعمال الجلسة النقاشية؛ على أهمية ما تمثله النشرة التحليلية، بمحتواها الذي يسلط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وبما يعزز العلاقة بين القطاع الخاص والسلطة المحلية بالمحافظة.



وشدد أسماعيل على أهمية إثراء النشرة بالنقاشات والمقترحات، مؤكدا للمشاركين أن المخرجات التي ستخلص إليها هذه الجلسة "ستساهم في تطوير النشرة، وتقديمها بصورتها النهائية للقطاعين الحكومي والخاص، وللعمل عليها من أجل تبني ما تحتويه من مقترحات وتوصيات، وتضمينها ضمن الخطط الاقتصادية والاستثمارية الخاصة بمحافظة تعز".







إشادات.. مقترحات.. وتوصيات



وخلال الجلسة النقاشية، استعرض معد النشرة، الباحث الاقتصادي ياسر المقطري؛ آلية الإعداد المتبعة، ومحتوى النشرة التي ركزت على القطاعات الحيوية في المحافظة، والامتيازات التي تتمتع بها محافظة تعز باعتبارها وجهة صناعية على مستوى البلاد.



وأوضح المقطري أن النشرة بمضمونها الحالي تتضمن مفاتيح أساسية للفرص الاستثمارية التي تميز محافظة تعز، ذات الثقل السكاني والأهمية الجغرافية، مشيرًا إلى قطاعات الزراعة والثروة السمكية والسياحة، كثلاثي يمنح المحافظة فرصًا كبيرة للاستثمار النوعي والمبتكر.



وأشاد عميد كلية العلوم الإدارية بجامعة تعز الدكتور يحيى عبد الغفار، بما تضمنته النشرة، التي أكد على أنها تعني الكثير لمحافظة تعز، وتحديدًا في الظروف الراهنة، مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية العمل على نشرات تحليلية تُعنى بالجانب الاقتصادي كونها تشكل قيمة إضافية، وتدفع المستثمرين للتغلب على مخاوفهم والبدء بما هو ممكن ومتاح وفقًا لما تقترحه النشرة.



كما تحدث مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة تعز، نبيل جامل، عن الأهمية التي تمثله هذه النشرة، بما تحتويه من مقترحات ستعزز الفرص الاستثمارية في المحافظة، وسينعكس ذلك إيجابيًا على الوضع العام من حيث فرص العمل واستيعاب القدرات والمهارات الشبابية، كما ستوفر مصادر تمويل إضافية للسلطة المحلية.



وإذ أكد جامل على دعم وتأييد السلطة المحلية بالمحافظة لمثل هذه الجهود البحثية، أعرب عن تطلعه إلى أن "تترجم بشكل عملي، في إطار يجسد الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، خصوصًا ونحن مقبلون على العديد من الأنشطة والفعاليات المهمة على المستوى الاقتصادي".



يذكر أن "مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي" منظمة مجتمع مدني تعمل من أجل اقتصاد يمني ناجح وشفاف من خلال تعزيز الوعي بالقضايا الاقتصادية والتنموية وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد وإيجاد إعلام مهني ومحترف.



