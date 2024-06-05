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اليمن..عصابة تابعة لنافذ في مليشيا الحوثي تعبث بمواقع أثرية شرقي إب

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المنامة - ياسر ابراهيم - أفادت مصادر مطلعة، أن عصابة متخصصة بنهب الآثار تتبع قياديا نافذا في مليشيا الحوثي تقوم بالعبث في مواقع أثرية بمحافظة إب (وسط اليمن).
 
وقالت المصادر إن عصابة تابعة للقيادي النافذ في مليشيا الحوثي فارس مناع، تقوم منذ أشهر بعمليات حفريات وبحث واسعة في مواقع أثرية في مديرية النادرة شرق إب، تحت مرأى ومسمع من المليشيا.
 
وأوضحت المصادر أن المواقع الأثرية التي طالها العبث تقع في جبل العود بعزلتي الشرنمة العليا والشعب بالمديرية.
 
ومنذ انقلاب مليشيا الحوثي تتعرض المواقع الأثرية في محافظة إب لعمليات عبث ونهب ممنهج من قبل عصابات حوثية تمتهن تهريب وبيع الآثار في الخارج.
 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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