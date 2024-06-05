الحكومة توجّه طيران "اليمنية" بنقل إيراداتها إلى حساباتها في "عدن" والخارج

المنامة - ياسر ابراهيم - وجّه وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، اليوم الأربعاء، بنقل إيرادات طيران الخطوط الجوية اليمنية إلى حساباتها البنكية في العاصمة المؤقتة عدن، أو حساباتها البنكية في الخارج؛ لإبعادها عن سطوة مليشيا الحوثي.

جاء ذلك في القرار الذي أصدره اليوم الأربعاء، وفقا لما نشره المكتب الإعلامي لوزارة النقل - عدن.

وقضى القرار، بتحويل كافة إيرادات الشركة إلى حساباتها البنكية في العاصمة عدن أو إلى حساباتها البنكية في الخارج، اعتباراً من بداية يونيو ٢٠٢٤م، لإبعادها عن سطوة المليشيات الحوثية.

وتضمنت توجيهات وزير النقل، لشركة الخطوط الجوية اليمنية نقل ما تبقى من إدارات في صنعاء إلى مركز الشركة الرئيسي في العاصمة عدن، وبصورة عاجلة.

وأرجع وزير النقل سبب القرار حتى "تتمكن الشركة من الإنفاق على تشغيل الشركة، وتطوير وتحديث أسطولها، خاصة بعد السطو على أرصدتها في بنوك صنعاء والتي تتجاوز ١٠٠ مليون دولار".

وأشارت توجيهات الوزير حُميد، إلى المراسلات السابقة بهذا الشأن، سواء من قبل قيادة الوزارة أو من قبل الحكومة، المستندة إلى قرار رئاسة الجمهورية بنقل كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى العاصمة عدن، وإلى قرارات البنك المركزي في العاصمة عدن، التي أوقفت التعاملات مع البنوك التجارية بسبب عدم التزامها بنقل مراكزها إلى عدن، والتي تتعامل معها مكاتب اليمنية ومكاتب التوكيلات في المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية.

يشار إلى أن هذا القرار يأتي بعد نحو أسبوع من إصدار البنك المركزي اليمني بعدن، قرارًا بحظر عدد من البنوك بصنعاء، وتحديد ستين يوما مهلة لسحب الطبعة القديمة ما قبل 2016 من العملة.