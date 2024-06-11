القوات الأمريكية تعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيين نحو خليج عدن

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت القوات الأمريكية، فجر اليوم الثلاثاء، تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيين باتجاه خليج عدن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في تحديث بمنصة إكس "نجحت القوات الشريكة خلال الـ 24 الساعة الماضية، في تدمير طائرة مُسيرة غير مأهول أطلقها الحوثيون نحو خليج عدن".

ولفتت أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع اي إصابات او اضرار من قبل السفن الامريكية أو التحالف أو السفن التجارية".

وأوضحت "تقرر أن هذه الطائرات بدون طيار تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة"، مشيرة أنه "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمناً للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".

والأحد لماضي كشفت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، عن تعرض سفينة نقل بضائع لقصف بصاروخ على بعد 83 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن في اليمن، ما أدى إلى نشوب حريق "تم إخماده".