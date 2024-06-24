بوتين: موسكو تتوقع مواصلة العمل المشترك مع فيتنام

ياسر رشاد - القاهرة -

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمحادثاته التي أجراها في فيتنام ووصفها بالبناءة والمثمرة..متوقعا مواصلة العمل المشترك مع هانوي.

جاء ذلك في رسالة شكر بعث بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نظيره الرئيس الفيتنامي تو لام والأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي نجوين فو ترونج، بعد زيارته للبلاد.

وجاء في الرسالة - التي نشرت على الموقع الإلكتروني للكرملين ونقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - "أثق في أن تنفيذ الاتفاقيات الثنائية المبرمة سيساعد على تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وأتوقع أن يستمر العمل المشترك النشط بشأن القضايا الرئيسية على جدول الأعمال الثنائي والدولي".

وكان الرئيس الروسي قد زار فيتنام الأسبوع الماضي في إطار جولة في شرق آسيا؛ حيث أجرى مفاوضات مع قيادة البلاد واجتماع مع خريجي الجامعات السوفيتية والروسية خلال زيارة الدولة التي قام بها في 20 يونيو الجاري.

اليابان ترحب بمشاركة المملكة المتحدة في رصد الأنشطة البحرية غير المشروعة

رحبت اليابان بمراقبة بريطانيا للأنشطة البحرية غير المشروعة ، بما في ذلك عمليات النقل من سفينة إلى أخرى مع السفن التي ترفع علم كوريا الشمالية والمحظورة ، بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي في المياه المحيطة باليابان.

وذكرت وزارة الخارجية اليابانية - في بيان نشرته اليوم /الاثنين/ عبر موقعها الرسمي - أن البحرية الملكية البريطانية أجرت في الفترة من منتصف إلى أواخر يونيو الجاري، أنشطة مراقبة للأنشطة البحرية غير المشروعة بما في ذلك عمليات النقل من سفينة إلى أخرى مع السفن التي ترفع علم كوريا الشمالية والمحظورة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، في المياه المحيطة باليابان.

وأضافت أن هذه هي المرة الثانية عشرة التي تشارك فيها سفينة تابعة للبحرية الملكية البريطانية في مثل هذه الأنشطة منذ عام 2018.

وبحسب وزارة الخارجية، ترحب اليابان بهذه الأنشطة من وجهة نظر ضمان التنفيذ الفعال لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة تضامنا مع المجتمع الدولي نحو تحقيق تفكيك كوريا الشمالية لجميع أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية من جميع النطاقات بطريقة كاملة ويمكن التحقق منها ولا رجعة فيها.