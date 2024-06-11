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عدن - ياسمين التهامي - معجزه ربانيه"عشبة خارقة" تخفف من التورم والتهاب الأذن وتُساعد على تسكين آلام العظام والمفاصل .مدهشة

شبة العطرة. من الأعشاب التي تتمتع برائحة قوية وجميلة. كما أنها تتميز بمظهرها الجذاب ولونها الزهري الرائع. وتدخل في تحضير كثير من منتجات العناية بالبشرة لخصائصها المرطبة والمضادة للأكسدة، كما يستخدمها بعض الناس للحصول على فوائدها الصحية، وتُستخدم لأغراض أخرى كتعطير الأخشاب والمنازل وطرد الحشرات.

لذا سنقدم إليك في هذا المقال بعض من فوائدها: ترطيب البشرة:

يشتهر استخدام عشبة العطرة في الكريمات المرطبة للبشرة، وذلك لقدرتها الفائقة على الترطيب، ويمكنك تحضير كريم مرطب بنفسك من خلط زيت العطرة العطري بأي كريم مائي، كما يمكنك إضافة بعض الزيوت المرطبة إلى الخليط مثل زيت الصندل.

تجديد البشرة:

يمكنك تحضير مقشر لطيف من العشبة بعد تجفيفها، إذ تساعد على إزالة الخلايا الميتة، وتحفيز إنتاج خلايا جديدة.

مقاومة التجاعيد:

تحتوي عشبة العطرة على مواد مضادة للأكسدة تقاوم تقدم بشرتك في العمر، كما أنها ترطب البشرة بقوة ما يساعد على إخفاء الخطوط الرفيعة.

تسكين الألم:

تحتوي عشبة العطرة على مواد كيميائية مسكنة للألم، ومخففة للتوتر والاكتئاب، تُساعد هذه المواد على تسكين آلام العظام والمفاصل والعضلات.

تخفيف الالتهابات:

تحتوي عشبة العطرة على مواد مضادة للالتهاب، ما قد يفيدك إذا كنت مصاب بالتهاب المفاصل، كما تُشير بعض الدراسات إلى قدرتها على تخفيف التورم والتهاب الأذن.