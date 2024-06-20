القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا زورقين مسيرين ومحطة تحكم أرضية للحوثيين خلال 24 ساعة

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت القيادة المركزية الأمريكية، في آخر تحديث لها قبل قليل، إن قواتها نجحت خلال الـ 24 ساعة الماضية، من تدمير زورقين مسيرين تابعين للحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر.



وأضافت على صفحتها الرسمية في موقع (X) إنها نجحت أيضا، وبشكل منفصل، من تدمير محطة تحكم أرضية وعقدة قيادة وسيطرة واحدة في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.



ويوم أمس الأربعاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن نجاح قواتها في تدمير ثمانية انظمة جوية غير مأهولة، وقارب مسير في منطقة يسيطر عليها الحوثيون، إلى جانب تدمير مركبة جوية غير مأهولة تابعة للحوثيين فوق خليج عدن، دون الإبلاغ عن أي اصابات او اضرار لحقت بالقوات الامريكية أو التحالف او السفن التجارية.

وفي وقت سابق، من يوم أمس الأربعاء، أعلنت البحرية البريطانية أن سفينة نقل البضائع السائبة "توتور" قد غرقت، بعد أسبوع من استهدافها بقارب بحري مُسيّر في البحر الأحمر الأسبوع الماضي.



وهي السفينة الثانية التي يتم تأكيد غرقها منذ أن بدأ المتمردون الحوثيون في اليمن هجماتهم على السفن في المنطقة، وفقا لوكالة "بلومبيرج".

