وكالة بلومبيرج: إغراق الحوثيين سفينة فحم ينقل مخاطر البحر الأحمر إلى مستوى جديد

المنامة - ياسر ابراهيم - أدى غرق ناقلة فحم بواسطة مُسيّرة بحرية إلى زيادة مخاطر الإبحار في معبر باب المندب الحيوي إلى مستوى جديد، كما سيؤدي إلى ارتفاع جديد في تكاليف التأمين، وفقا لما نقلته وكالة بلومبيرج.

وقالت البحرية البريطانية يوم الثلاثاء، إن الأشياء الوحيدة المرئية في آخر موقع معروف لناقلة البضائع السائبة Tutor - عندما كانت شبه مغمورة بالمياه - كان بعض الحطام وبقعة نفط. وقد تمكن المسلحون الحوثيون من ضربها بقارب بحري مسير مما أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة آخرين. حيث قالوا إنهم في النهاية أغرقوها بالمتفجرات.

وارتفع سعر تغطية السفن للعبور – مقاسًا كنسبة مئوية من قيمة السفينة – إلى حوالي 0.6% من ما بين 0.3% و0.4% وفقًا لشخصين من المطلعين في السوق. وهذا يعني أن السفينة التي تبلغ قيمتها 50 مليون دولار سيتعين عليها دفع 300 ألف دولار مقابل مرور واحد. ومع ذلك، فإن المعدل أقل قليلاً من الذروة التي تم الوصول إليها في وقت سابق من هذا العام عندما تصاعدت الهجمات.

ويعد الغرق بمثابة تذكير صارخ بالتهديد المتزايد الذي يشكله المسلحون الحوثيون على السفن في المنطقة. حيث فشل القصف الأمريكي والبريطاني للحوثيين، والذي بدأ في يناير/كانون الثاني، في ردع الهجمات، وبدلاً من ذلك أدى إلى أن تصبح السفن المرتبطة بالبلدين أهدافاً للجماعة، إلى جانب سفن الشحن التي لها صلات بإسرائيل.

وقال ديرك سيبلز، أحد كبار المحللين في شركة ريسك إنتليجنس، عن الضربة البحرية: "إنه مؤشر آخر على أن الحوثيين يكثفون هجماتهم على تلك السفن التي تم تحذيرها من المرور عبر البحر الأحمر".

ولا تدفع جميع السفن أقساط التأمين الوفيرة. وقال أشخاص إن السفن الصينية لا تزال تحصل على خصم كبير، على الأرجح لأنها أقل عرضة للاستهداف المتعمد حتى الآن.

كانت حادثة السفينة Tutor هي المرة الأولى التي يتم فيها إصابة سفينة بنجاح بما يسميه الجيش سفينة سطحية غير مأهولة، أو USV - وهي في الواقع قارب صغير مملوء بالمتفجرات. وقال محللون أمنيون إنه يبدو أن السفينة Tutor كانت تديرها شركة نشرت ناقلة أخرى في إسرائيل، مما جعل من السفينة Tutor هدفا.

وكانت السفينة جديدة للغاية، حيث تم بناؤها في أواخر عام 2022. وكانت قادرة على نقل حوالي 80 ألف طن من الفحم، وكان من الممكن أن تصل قيمتها إلى 37.5 مليون دولار إذا كانت جديدة، وفقًا لبيانات من شركة كلاركسون لخدمات الأبحاث المحدودة، وهي وحدة من أكبر الشركات العالمية المعنية بالسفن.

لقد كانت سفينة أكثر قيمة بكثير من السفينة الأخرى الوحيدة – روبيمار التي تم بناؤها عام 1997 – والتي أغرقها الحوثيون بالكامل حتى الآن خلال حملتهم الحالية.

كما أن وابل الهجمات التي وقعت الأسبوع الماضي - ومقتل أحد أفراد الطاقم - كان بمثابة تذكير بالتأثير على البحارة الذين يساعدون في استمرار التجارة العالمية. وقد مر ما يقرب من 9% من التجارة العالمية المنقولة بحرًا عبر باب المندب العام الماضي، وفقًا لشركة كلاركسون للأبحاث. ومن المقرر أن ينخفض ​​هذا الرقم في عام 2024.

وشهد هجوم منفصل الأسبوع الماضي نقل بحار جوا من سفينة أخرى، هي فيربينا، مصابا بجروح خطيرة بعد أن أصيبت السفينة أيضا بما يعتقد أنها 'درون'.

وقالت 14 مجموعة تجارية للشحن، بما في ذلك بيمكو، في بيان يوم الأربعاء: “هذا وضع غير مقبول، ويجب أن تتوقف هذه الهجمات الآن”. "لقد سمعنا الإدانة ونقدر كلمات الدعم، لكننا نسعى بشكل عاجل إلى اتخاذ إجراءات لوقف الهجمات غير القانونية على هؤلاء العمال المهمين جدا وهذه الصناعة الحيوية".

بالنسبة للسفينة تويتور، فإن السؤال الآن هو ماذا يحدث للسفينة وهي غارقة في قاع البحر محملة بالفحم. في كثير من الأحيان، تكون عنابر الشحن الخاصة بالسفينة قوية بما يكفي لعزل المنتجات الموجودة على متنها لعقود قادمة، وبالتالي سيترك حطام السفينة في مكانه.

وكانت شركة التأمين ضد مخاطر مثل انسكابات النفط هي شركة Gard AS، وهي أكبر مزود عالمي لمثل هذه التغطية. ومع ذلك، بما أن السفينة تعرضت للقصف في منطقة صراع محددة، فمن المرجح أن يكون التأمين ضد الحرب هو المصدر الرئيسي للتغطية.

ولم يستجب مالك السفينة، شركة Evalend Shipping ومقرها اليونان، لطلبات التعليق منذ وقوع الحادث. وقالت مكالمة هاتفية للشركة يوم الأربعاء إن الأشخاص المعنيين كانوا في اجتماعات، ولم يتم الرد على رسالة بريد إلكتروني.

وتقول القيادة المركزية الأمريكية إنها قامت منذ ذلك الحين بتفجير عدد قليل من الزوارق المسيرة، مما يدل على أنها تشكل تهديدًا مستمرًا للشحن في المنطقة.

"يعتمد الكثير على عدد تلك القوارب التي يمكنهم إنتاجها"، كما يقول صامويل كراني إيفانز، وهو زميل مشارك في المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI)، وهو مركز أبحاث مقره لندن.

وقال: "إن اعتراضها ليس بنفس صعوبة الصواريخ الباليستية، فهناك الكثير من الوقت طالما تم اكتشاف التهديد مبكرًا. ربما لم تكن هناك سفن قريبة بما يكفي للوصول إليها".

