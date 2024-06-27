مأرب.. احتراق 51 مأوى للاجئين الأفارقة في مخيم بن معيلي

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب، احتراق 51 مأوى للاجئين الأفارقة في إحدى مخيمات المحافظة.

وقالت في بيان على حسابها بالفيسبوك، أمس الأربعاء، إن 51 مأوى للاجئين الأفارقة في مخيم بن معيلي بالقطاع الثالث في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، احترقت، ولا توجد أضرار بشرية.

ودعت الوحدة الحكومية، المنظمات الدولية الى سرعة إغاثة اللاجئين المنكوبين بالمأوى والايواء والغذاء.

وأرفقت إدارة النازحين بالمحافظة، إحصائية حديثة للحرائق التي شهدتها مخيمات النازحين واللاجئين خلال النصف الأول من العام الجاري، والتي بلغت نحو 135 حادثة تسببت بوفاة شخصين وإصابة 25 آخرين.



وأوضحت أن الحرائق تسببت بالتهام 135 مأوى؛ بينها 84 للأسر النازحة، و51 لأسر من اللاجئين الأفارقة، شملت301 خيمة، و230 شبكية و5 كرفانات وبيوت.



وأوردت الإحصائيات أن أغلب حوادث الحريق كانت بسبب تطاير النيران إلى الخيام؛ وبعدد 53 حادثة، يليها الربط العشوائي للكهرباء بـ 28 حادثة؛ فيما اندلع 19 حريقا نتيجة استخدام الخيام مطابخ، وتسببت حادثة انفجار أسطوانة غاز منزلي بحريق واحد.



