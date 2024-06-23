شكرا لبحثكم عن خبر طبيب : هذا النظام الغذائي ينهي السكر في ثلاثة اشهر والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كشف أحد الأطباء عن طريقة للشفاء من مرض السكري من النوع الثاني باستخدام 4 علاجات لمدة 3 أشهر.
وقال الطبيب المختص، أن هناك قائمتين للطعام كالتالي، القائمة الزرقاء 5 أيام في الأسبوع ومكوناتها:
- خضروات: بروكلي، سبانخ، فلفل حلو، جزر، كوسة، خيار، طماطم.
- بروتينات بلا دهون: سمك، صدور دجاج، عدس، بيض.
- بقوليات: حمص، فاصوليا سوداء، فول.
- فواكه: تفاح، توت، جريب فروت، كمثرى.
- حبوب كاملة: شوفان، أرز بني، الكينوا،البرغل، الذرة الكاملة.
- مكسرات وبذور: اللوز، الجوز، بذور الشيا، بذور الكتان.
القائمة الحمراء يتم تناولها يومين فقط في الأسبوع، ومكوناتها كالتالي:
- كربوهيدرات مكررة: خبز أبيض، أرز أبيض، معكرونة عادية، بطاطا مقلية.
- مشروبات محلاة: مشروبات غازية، عصائر محلاة، مشروبات طاقة.
- أطعمة مقلية: بطاطا مقلية، دجاج مقلي، مقرمشات مقلية.
- حلويات: كعك، دونات، شوكولاته، كوكيز، بسكويت.
- لحوم مصنعة: نقانق، لانشون.
- وجبات سريعة: برجر، بيتزا جاهزة، أصابع سمك مقلية.
وأضاف الطبيب:" أمشي مع النظام 20 دقيقة 5 أيام في الأسبوع فقط، وفي الخطوة الثانية استخدم القرفة لأن ملعقة شاي من مسحوقها مع قهوتك تحسن استخدام جسمك للسكر فتقضي على سبب السكر عندك".
وتابع:" الخطوة الثالثة مادة طبيعية في الأكل اسمها (الألفا ليبويك) تخفض السكر في دمك وتحمي أعصاب جسمك من الألم والوجع".
وأكمل:" تاج الخلطة هو البربارين عبارة عن عشبة قوية جداً بقوة أشهر أدوية السكر بالدراسات وتخفض أيضاً كوليسترولك الضار".
كانت هذه تفاصيل خبر طبيب : هذا النظام الغذائي ينهي السكر في ثلاثة اشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.