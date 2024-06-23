بعد تسرب المياه إليها.. إجلاء طاقم سفينة تعرضت لاستهداف قبالة نشطون باليمن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الأحد، إجلاء طاقم سفينة تجارية على بعد 96 ميلا من ميناء "نشطون" شرق اليمن، بعد إطلاق نداء استغاثة جراء تسرب مياه.



وأضافت الهيئة، عبر منصة "إكس"، أن "سفينة تجارية (لم تحدد هويتها أو الجهة المالكة لها)، أطلقت نداء استغاثة على بعد 96 ميلا بحريا من ميناء نشطون (يتبع محافظة المهرة) شرق اليمن".



وأكدت أن طلب الاستغاثة "جاء بعد تسرب مياه لا يمكن احتواؤه إلى متن السفينة".



وأشارت الهيئة البريطانية، إلى أن "أفراد طاقم السفينة اضطروا إلى تركها، وتم إجلاؤهم من قبل سفينة أخرى (لم تحددها)".



وأوضحت أن "السفينة مازالت تطفو على السطح، والسلطات تحقق في الحادثة، وننصح السفن بتوخي الحذر أثناء العبور وإبلاغنا عن أي نشاط مشبوه".



ولم تتطرق الهيئة إلى تفاصيل حول ما إذا كانت هذه السفينة قد تعرضت لهجوم أدى إلى تسرب المياه، لكنها تحدثت في بيان قبل ساعات، عن هجوم بطائرة مسيرة أصاب سفينة تجارية (لم تحدد هويتها) على بعد 65 ميلا بحريا غرب مدينة الحديدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر في اليمن.



المصدر: الأناضول