خاص - نسرين ظواهرة : " حلقتي مع الوسوف نجحت.. وزياد مكاري ووليد نصار من السياسيين الذين يشبهوننا "

ميرنا وليد - بيروت - بحضور شخصيات فنية وسياسية وإعلامية، وبرعاية وحضور وزير السياحة اللبناني وليد نصار، أقام الفنان اللبناني جو أشقر حفلاً في جونية لإطلاق أغنيته الجديدة "بيروت شتقتلّا"، من كلمات الشاعر سمير نخلة، وألحان وتوزيع موسيقي جو أشقر، أخرج الكليب جيمي بو عيد، تحت إشراف المخرج جو بو عيد.

وكان من بين الحضور، الإعلامية اللبنانية نسرين ظواهرة، وكان لموقع "الفن" لقاء خاص معها، تحدثنا خلاله عن الحفل، وعن حضور وزير وزير السياحة وليد نصار ودعمه لـ جو أشقر، كما وتحدثنا مع نسرين عن مشاريعها المقبلة، وعن عملها سابقاً في قناة "الجديد".



ما رأيك بحفل إطلاق أغنية جو أشقر الجديدة "بيروت شتقتلّا"؟

الحفل جميل جداً، وخصوصاً جمعة الإعلاميين والأصدقاء، فأنا أحب هذه الجلسات التي نلتقي فيها بعد إشتياق، وهو جو شخص محب، وموفق في كل خطواته، ولديه خطى ثابتة، وبين فترة وأخرى وقت يطلق أغنيات مميزة وجميلة ونحبها.

كيف تصفين حضور وزير السياحة وليد نصار؟

أحببت حضوره كثيراً، فأنا أحب عندما يدخل السياسيون معنا في المجتمع، وأعتقد أننا في مراحل جديدة في لبنان، ونحن بحاجة إلى هذا النوع من السياسيين الذين يشبهوننا، وليس إلى النوع الذي يتنقل مع مرافقين شخصيين. من السياسيين الذين يشبهوننا أيضاً وزير الإعلام زياد مكاري، وكذلك هناك بعض الشخصيات الموجودة في الحكومة، وأتمنى أن تبقى فيها، فهم أشخاص يشبهوننا، ويعملون من كل قلبهم.

هل من الممكن أن تستقبلي هذه الشخصيات في برامجك؟

طبعاً إستقبلهم في برامجي، سبق أن إستضفت الوزير زياد مكاري، كما وإجتمعت بالوزير وليد نصار عدة مرات، ولا يمكنني أن أدعوه إلى برنامجي الحالي "عمر جديد" عبر "أغاني أغاني" لأنه مخصص للفن، ولكن إذا كانت هناك برامج مستقبلية، فطبعاً سأستضيفه.

مع إستمرار برنامجكِ "عمر جديد" عبر إذاعة "أغاني أغاني"، هل تحضرين لبرنامج تلفزيوني؟

أنا لا أتوقف عن العمل، ودائماً هناك جديد، وأحترم عملي السابق في قناة الجديد، ولا أنكر أن عملي فيها كان جميلاً وناجحاً، والقناة أعطتني فرصة ذهبية حققت من خلالها نجاحات في برنامج "عالبكلة" وبرنامج "صباح اليوم"، وحتى في حلقة "الوسوف"، وعندما قدمت إستقالتي أردت فضاءً أوسع. قدمت حلقة عيد الميلاد على قناة الـ LBCI، وجمعت فيها الممثلين عابد فهد وجورج خباز، وأحضر لمشروع جديد على هذه القناة قريباً.