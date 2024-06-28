موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الأهلي مشواره في مسابقة الدوري المصري بمواجهة نظيره فاركو مساء اليوم على أرضية استاد القاهرة في إطار مواجهات الجولة 28 من عمر بطولة الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة فيما يتواجد فريق فاركو في المركز الخامس عشر بجدول الدوري المصري، وفي رصيده 25 نقطة.

وحقق الأهلي 14 انتصارات وثلاثة تعادلات وتلقى الخسارة في مباراتين، بينما فاز فاركو في 5 مواجهات وتعادل في 10 لقاءات، وتلقى 12 هزيمة.

ويبحث الأهلي عن مواصلة سلسلة انتصاراته الأخيرة والاستمرار في ملاحقة منافسه بيراميدز صاحب المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي وفاركو..

تنطلق مباراة الأهلي وفاركو مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وتنقل المباراة عبر فضائية "أون تايم سبورتس 1"، الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري ويتولى محمد الكواليني التعليق على أحداث المباراة.