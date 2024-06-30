الاتحاد اليمني للسياحة يطالب مليشيا الحوثي بإطلاق الطائرات التي تحتجزها وإنهاء معاناة الحُجاج العالقين

طالب الاتحاد اليمني للسياحة، في وقت متأخر من مساء أمس، مليشيا الحوثي بإطلاق الطائرات التي تحتجزها في صنعاء، منذ الثلاثاء الفائت، وإنهاء معاناة الحُجاج العالقين في المملكة العربية السعودية.



وعبّر الاتحاد في بيان له وصل "يمن شباب نت" نسخة منه، عن استنكاره بشدة احتجاز الحوثيين للطائرات بمطار صنعاء ودعا إلى اطلاقها فورا لرفع معاناة الحجاج والمواطنين عموما.



وكرر الاتحاد استنكاره، "لاستخدام الحجاج ورقة ضغط لحل مشكلة صنعها الآخرون"، معتبراً ذلك "إمعاناً في ايذاء المواطنين وزيادة في معاناتهم".



وأعرب الاتحاد في بيانه عن استياءه الشديد من الوضع المالي والنفسي المؤلم الذي آل إليه الحجاج العالقين في فنادق مكة والبالغ عددهم أكثر من عالق حاج، وطالب الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الأوقاف وبعثة الحج بتحمل كامل مسؤوليتها وفق النظام والقانون والزام الخطوط اليمنية بإعادة الحجاج إلى أرض الوطن الحبيب بكل الطرق.



وناشد البيان السلطات العليا في مجلس القيادة الرئاسي، وحكومة د.أحمد بن مبارك التدخل العاجل لحل المشكلة وانقاذ حجاج بلادنا وفتح تحقيق ومحاسبة المتسببين، كما ناشد وسائل الاعلام والمنظمات الحقوقية الوقوف إلى جانب الحُجاج وتسليط الضوء على قضيتهم الوطنية والإنسانية.



والثلاثاء الفائت احتجزت مليشيا الحوثي الإرهابية ثلاث طائرات من أسطول اليمنية، بعد نحو شهر من احتجاز طائرة رابعة، ماتسبب بأزمة كبيرة في نقل الحُجاج اليمنيين العالقين في السعودية وحركة التنقلات الداخلية في المطارات اليمنية.



واعتبر المجلس الرئاسي اليمني، الحادثة، في اجتماع له، يوم الجمعة، "عملية إرهابية مكتملة الأركان"، وأقر تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لإدارة الأزمة.





