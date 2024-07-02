اليمن.. الأوقاف تعلن إعادة الحجاج العالقين في مطار جدة الى مكة المكرمة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد، الإثنين، إعادة جميع الحجاج العالقين في مطار جدة، الى مكة المكرمة، وتوفير خدمات الإعاشة طوال فترة إقامتهم بالأراضي المقدسة، ومتابعة أوضاعهم. والعمل على ترتيب سفر الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن "برًا" إلى محافظاتهم.

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، مؤكدة أن التوجيهات الحكومية تقضي بالعمل على ترتيب سفر الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن "برًّا" إلى محافظاتهم.

وقال البيان، بناءً على توجيهات الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ودولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، تكفل قطاع الحج والعمرة بالوزارة بتقديم كافة خدمات النقل والسكن والإعاشة على نفقة الوزارة لحجاج بلادنا العالقين، وإعادة ترتيب أوضاعهم في الأراضي المقدسة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية، نتيجة اختطاف المليشيا الحوثية الإرهابية لأربع طائرات مع طاقمها الملاحي.

ولفتت الوزارة، الى انها قامت بنقل الراغبين من الحجاج العالقين إلى مطار العاصمة المؤقتة عدن، بالتنسيق مع الخطوط الجوية اليمنية، مع تعنت المليشيات الحوثية الإرهابية ورفضها الإفراج عن الطائرات المختطفة.

ونددت الوزارة باستغلال مليشيات الحوثي الإرهابية، لحجاج بلادنا كورقة ابتزاز، ضاربة بعرض الحائط لمعاناة العشرات من النساء والعجزة وكبار السن والمرضى، ودون أن تراعي أدنى قيم الإنسانية أو أخلاق الإسلام أو مروءة العرب.

وكانت الحكومة اليمنية قد اتهمت مليشيا الحوثي باختطاف أربع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية، مؤكدة أن هذا أدى إلى إعاقة حركة الرحلات الداخلية، وعرقلة وصول بقية الحُجاج.